В агентстві нацбезпеки Болгарії виявили шпигунів РФ

Спеціалізована прокуратура Болгарії почала розслідування щодо Державного агентства національної безпеки за підозрою у роботі співробітників агентства на користь російських спецслужб.

Про це в четвер, 31 березня, повідомляє BNT.

Співробітники Спеціалізованої прокуратури провели рейд у ДАНС у столиці країни – Софії. За даними джерел, у заходах також брали участь контррозвідники.

За словами прем’єр-міністра Кирила Петкова, підозрювані шпигуни працювали проти відносин Болгарії та Північної Македонії.

“Те, що ми зараз розслідуємо, і ДАНС старанно працює – це досить велика мережа агентів у Болгарії – російська мережа – які, як ми бачимо, нині працюють на різні інтереси.

Частина того, про що мені вже повідомили, це те, що у нас є російські агенти, які працюють проти добрих стосунків між Болгарією та Республікою Північна Македонія. Російський інтерес був зосереджений на тому, щоб у Західних Балкан не було європейського майбутнього”, – заявив прем’єр-міністр Болгарії Кирило Петков.

Це вже другий такий скандал у Болгарії за місяць. 2 березня контррозвідка виявила генерала запасу, який шпигував на користь Кремля.

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