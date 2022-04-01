Будівля університету ім. Каразіна у Харкові повністю зруйнована, виш перемістять у безпечніше місце

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Будівля Харківського національного університету ім. Каразіна повністю зруйнована, сам виш перемістять у більш безпечне місце.

Про це вдень у п’ятницю, 1 квітня, повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає “Укрінформ”.

“На превеликий жаль, університет ім. Каразіна, який має багаторічні традиції, повністю зруйнований рашистськими загарбниками, повністю зруйнований їх авіаударами. Але університет ім. Каразіна буде переміщений під керівництвом МОН і за сприяння профільного комітету парламенту, ректор виконує всі наші рекомендації і переносить університет у більш безпечне місце”, – сказав Вітренко.

Також, за його словами, були переміщені Харківський біотехнологічний університет в Закарпатську область.

“Наша головна задача – зберегти освітню мережу України, яка потім буде допомагати у відбудові країни. Тому ми все робимо для того, щоб не втратити жодного університету, щоб всі університети працювали і могли організувати свій освітній процес, як мінімум, у дистанційні формі, а якщо це дозволяє безпекова ситуація, то і в змішаній формі, тобто з очними зустрічами викладачів та студентів. Тому ми перевозимо ті заклади освіти, які виявили таке бажання в більш безпечні райони”, – сказав Вітренко.

Також, за його словами, є виші, які вирішили залишитися в своїх містах, зокрема, багато вишів у Харкові й організовують освітній процес з 1 або 4 квітня.

Також урядовець додав, що заклади вищої освіти Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей отримують зараз велику кількість заявок від студентів, які бажають доєднатися до освітнього процесу.

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