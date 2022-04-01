В РНБО доповнили список ворожих Telegram-каналів, що маскуються під проукраїнські

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив перелік ворожих каналів у телеграмі, які вдають, що мають проукраїнську позицію, а насправді керуються ворогом.
Про це пізно ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба Центру.
“Російські пропагандисти вирішили піти на найпримітивніший крок – імітацію проукраїнської позиції.
Ми закликаємо не вірити в таку зміну поглядів. Центр протидії дезінформації стежить за кожною публікацією та зробить все, щоби кожен інформаційний терорист був покараний”, – йдеться в повідомленні.
Список таких Telegram-каналів:
Нагадаємо, раніше СБУ назвала телеграм-канали, які є частиною психологічної війни РФ.
Перед тим суд постановив заблокувати доступ до кількох Telegram-каналів, які підозрюють у зв’язках із спецслужбами РФ.
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