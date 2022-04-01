В РНБО доповнили список ворожих Telegram-каналів, що маскуються під проукраїнські

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Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив перелік ворожих каналів у телеграмі, які вдають, що мають проукраїнську позицію, а насправді керуються ворогом.

Про це пізно ввечері в четвер, 31 березня, інформує пресслужба Центру.

“Російські пропагандисти вирішили піти на найпримітивніший крок – імітацію проукраїнської позиції.

Ми закликаємо не вірити в таку зміну поглядів. Центр протидії дезінформації стежить за кожною публікацією та зробить все, щоби кожен інформаційний терорист був покараний”, – йдеться в повідомленні.

Список таких Telegram-каналів:

Наглый;

MediaKiller;

Pavlovsky News;

Глазами Украинца;

Klymenko Time.

Нагадаємо, раніше СБУ назвала телеграм-канали, які є частиною психологічної війни РФ.

Перед тим суд постановив заблокувати доступ до кількох Telegram-каналів, які підозрюють у зв’язках із спецслужбами РФ.

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