СБУ назвала телеграм-канали, які є частиною психологічної війни РФ

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В Україні опублікували список телеграм-каналів, які просувають російську пропаганду та дезінформують громадян.

Про це ввечері в понеділок, 21 березня, інформує пресцентр СБУ.

Крім поширення проросійських наративів в українському інформпросторі ці телеграм-канали публікують фейки, відверті провокації та відео з місць обстрілів наших міст російськими ракетами.

“СБУ неодноразово попереджала громадян, що всі ці ресурси координуються спецслужбами РФ”,

– йдеться в повідомленні.

Список ворожих телеграм-каналів:

“Легитимный”;

“Резидент”;

“Шептун”;

“Картель”;

“Сплетница”;

“Чорний квартал”;

“Политический расклад”;

“Нетипичное Запорожье”;

“Тремпель Харьков”;

“Одесский фраер”;

“Днепр live”;

“Николаев live”;

“Херсон live”.

Матеріали цих каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює Російська Федерація.

“Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації”, – наголосили в пресцентрі СБУ.

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