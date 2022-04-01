Home / Війна / Серед лікарів Путіна є хірург-онколог, що відвідував його 35 разів, – ЗМІ

Серед лікарів Путіна є хірург-онколог, що відвідував його 35 разів, – ЗМІ

01/04/2022 10:38

Президента Російської Федерації Володимира Путіна часто відвідує лікар, який спеціалізується на хірургічному лікуванні онкологічних захворювань.

Про це пише російське видання “Проект” вранці у п’ятницю, 1 квітня

Журналісти з’ясували список персональних лікарів, які супроводжують російського президента в його поїздках.

“Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов”, – йдеться у розслідуванні.

За повідомленням, тема його дисертації – “Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку”, і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.

У матеріалі прямо не стверджується, що Путін на щось хворий, і не названі конкретні діагнози.

Як мінімум у двох випадках, пише “Проект”, Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, ймовірно, на спині.

Ці випадки збігалися зі “зникненнями” Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу ЗМІ.

Ліквідована нині компанія Project media була раніше визнана російською владою “небажаною організацією” – після того, як “Проект” опублікував чимало розслідувань про оточення Путіна.

Зараз журналісти стверджують, що “Проект” не пов’язаний із “небажаними організаціями”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ й попередив інших зрадників

Президент Володимир Зеленський позбавив звання генералів колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та ексначальника Управління СБУ на Херсонщині. Про це він повідомив у нічному відеозверненні за підсумками...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse