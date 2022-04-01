Серед лікарів Путіна є хірург-онколог, що відвідував його 35 разів, – ЗМІ

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Президента Російської Федерації Володимира Путіна часто відвідує лікар, який спеціалізується на хірургічному лікуванні онкологічних захворювань.

Про це пише російське видання “Проект” вранці у п’ятницю, 1 квітня

Журналісти з’ясували список персональних лікарів, які супроводжують російського президента в його поїздках.

“Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов”, – йдеться у розслідуванні.

За повідомленням, тема його дисертації – “Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку”, і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.

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У матеріалі прямо не стверджується, що Путін на щось хворий, і не названі конкретні діагнози.

Як мінімум у двох випадках, пише “Проект”, Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, ймовірно, на спині.

Ці випадки збігалися зі “зникненнями” Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу ЗМІ.

Ліквідована нині компанія Project media була раніше визнана російською владою “небажаною організацією” – після того, як “Проект” опублікував чимало розслідувань про оточення Путіна.

Зараз журналісти стверджують, що “Проект” не пов’язаний із “небажаними організаціями”.

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