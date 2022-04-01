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Рада встановила розмір винагороди за здачу російської техніки

01/04/2022 18:22

Верховна Рада 1 квітня ухвалила законопроєкт про винагороду за добровільну передачу ЗСУ бойової техніки держави-агресора, придатної для використання. 

Про це повідомив у п’ятницю, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Законопроєкт №7229 в цілому підтримали 320 нардепів. Партія Слуга народу опублікувала інфографіку з розмірами винагород за різну техніку: бойовий літак або корабель 1 або 2 рангу — 1 млн доларів; бойовий вертоліт або корабель 3 або 4 рангу — 500 тисяч доларів; судна військового (допоміжного) забезпечення — 200 тисяч доларів; танк, наземна артилерія (самохідна) — 100 тисяч доларів тощо.

Згідно з пояснювальною запискою, винагороду пропонують військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур Росії, іншим категоріям осіб за добровільно передану ЗСУ придатну для використання російську бойову техніку. Також у пояснювальній записці сказано, що витрати з бюджету на реалізацію законопроєкту будуть «незрівнянно меншими за витрати на купівлю аналогічних видів техніки для потреб оборони держави, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії».

Очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк пояснила, що гроші зможуть отримати як російські військові (їм також гарантують збереження в таємниці факту передачі техніки, безпечне перебування на території України, сприяння отриманню нових документів та виїзду до третьої країни), так і українські військові та звичайні громадяни України, які захопили боєздатну ворожу техніку.

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