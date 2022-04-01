У Мелітополі директори всіх шкіл звільнилися, щоб не співпрацювати з рашистами

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Мешканці Мелітополя навідріз не підтримують окупантів. Усі директори шкіл написали заяви на звільнення, щоби не співпрацювати з ними.

У місті залишається близько 70-75 тисяч людей, вони хочуть евакуюватися, але загарбники вільно випускають їх тільки у Крим.

Про це вранці в п’ятницю, 1 квітня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, передає “Українська правда”.

“Ситуація у місті досить тяжка, тому що є геноцид. Коли рашисти не змогли отримати підтримку громадян, вони прийняли для себе рішення робити якнайгірше для наших громадян.

За моїми оцінками, близько 70-75 тисяч людей наразі залишаються на території Мелітополя. Окупанти роблять все, щоб люди не виїжджали з міста. Ми розуміємо, що їм потрібні заручники.

Усіх відпускають лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим. Вони хочуть їхати в Україну”, – розповів він.

За словами мера, наразі у Мелітополі збирається евакуаційна колона біля пожежної частини, і є надія, що до 2 тисяч громадян сьогодні зможуть евакуюватися з Мелітополя до Запоріжжя.

Федоров нагадав, що раніше дорога із Запоріжжя до Мелітополя займала годину, а нині через окупантів займає дві доби. Росіяни навмисно все затримують, щоби не випускати людей і якомога більше загарбати місто.

Мер також додав, що триває постійний терор всіх громадян, зокрема, вчителів, оскільки рашисти хотіли відновити навчальний процес з 4 квітня.

Федоров підкреслив, що вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами – станом на 31 березня директори усіх шкіл міста написали заяви на звільнення.

Мер Мелітополя також додав, що наразі у полоні загарбників перебувають 29 мерів, заступників міських голів і депутатів. Також серед полонених – сотні мирних громадян.

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