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ГШ ЗСУ заявив про відновлення контролю над трьома десятками населених пунктів на двох напрямках

01/04/2022 13:50

Генеральний штаб ЗС України заявив про взяття під контроль українськими військами майже трьох десятків населених пунктів у Київській і Чернігівській областях.

Про це йдеться в оперативній інформації ГШ станом на 12-ту годину 1 квітня.

“Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України”, – зазначено в повідомленні.

“На Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності. Для забезпечення відходу своїх підрозділів противник здійснює мінування місцевості та об’єктів інфраструктури, застосовує артилерію.
Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

На Сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України.

Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка“, – сказано у зведенні.

При цьому місто Ізюм на Харківщині зайняте ворогом:

“На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має.
Імовірно, противник буде здійснювати посилення угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій”.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах.
Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ. З метою покращення тактичного положення ворог намагався провести наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

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