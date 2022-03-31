Генштаб доповів про низку вбитих, поранених, знятих із посад та арештованих вищих офіцерів армії РФ

Генштаб Збройних сил України заявив про те, що командування російських військ вторгнення з різних причин “втратило” низку офіцерів вищого рівня.
У зведенні ГШ станом на 24:00 30 березня згадані двоє вбитих командирів підрозділів ЗС РФ, а також поранені, зняті з посад, арештовані – загалом семеро.
В оперативній інформації сказано: “За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме:
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