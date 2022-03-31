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Генштаб доповів про низку вбитих, поранених, знятих із посад та арештованих вищих офіцерів армії РФ

31/03/2022 01:27

Генштаб Збройних сил України заявив про те, що командування російських військ вторгнення з різних причин “втратило” низку офіцерів вищого рівня.

У зведенні ГШ станом на 24:00 30 березня згадані двоє вбитих командирів підрозділів ЗС РФ, а також поранені, зняті з посад, арештовані – загалом семеро.

В оперативній інформації сказано: “За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме:

  • командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя – знятий з посади;
  • командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова – знятий з посади та заарештований;
  • начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова – був важко поранений;
  • начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицького – був важко поранений;
  • заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецького – загинув;
  • командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева (Резанцева) – загинув;
  • командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська – знятий з посади та заарештований”.

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