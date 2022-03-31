Ердоган заявив про принципову згоду стати гарантом безпеки для України

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган під час виступу на 76-й Генасамблеї ООН, 22 вересня 2021 року. Фото: AA

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова стати одним із гарантів безпеки для України. Але деталі цього ще потребують визначення.

Про це вдень у четвер, 31 березня, інформує “Європейська правда”з посиланням на турецький канал NTV.

Ердоган сказав, що переговори в Стамбулі, на яких Україна представила Росії письмову пропозицію для припинення війни, надали “значний імпульс” цьому процесу.

Він знову запропонував прийняти президентів України і Росії для переговорів.

“Ми можемо бути однією з країн-гарантів у питанні гарантування безпеки України; але, звичайно, деталі цього потрібно уточнити” – заявив Ердоган.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина також готова дати гарантії безпеки Україні.

Британія теж розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

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