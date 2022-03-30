Подоляк підбив підсумки переговорів України та РФ у Стамбулі

Радник керівника офісу президенту Михайло Подоляк описав “підсумки” стамбульського раунду переговорів делегацій України та Росії, згадавши про бажані гарантії безпеки для України.
Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки 🇺🇦 (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності 🇺🇦 державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 30, 2022
Читайте також:
Арахамія озвучив деталі бажаного договору про гарантії безпеки після переговорів з РФ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!