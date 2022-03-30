Подоляк підбив підсумки переговорів України та РФ у Стамбулі

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Радник керівника офісу президенту Михайло Подоляк описав “підсумки” стамбульського раунду переговорів делегацій України та Росії, згадавши про бажані гарантії безпеки для України.

Відповідний допис він розмістив у твітері в середу, 30 березня.

“Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п’ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності української державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій”, – написав учасник переговорної групи.

Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки 🇺🇦 (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності 🇺🇦 державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 30, 2022 Читайте також:

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