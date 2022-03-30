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Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО

30/03/2022 18:54

Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Про це сказав заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб у середу, 30 березня.

“Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов’язання НАТО щодо членів НАТО”, – сказав Рааб.

За його словами, рішення Британії щодо готовності стати гарантом безпеки України “залежатиме від того, що саме задіяно”. Але він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ.

“Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО”, – сказав він.

Росія вимагає від України нейтрального статусу та відмови від вступу в НАТО. Україна, зі свого боку, намагається отримати гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема, постійних членів Радбезу ООН, серед яких є Британія.

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