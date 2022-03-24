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Британія відправить 6 тисяч ракет і близько 33 млн доларів для ЗСУ

24/03/2022 10:39

Велика Британія має намір на зустрічах лідерів НАТО та G7 24 березня оголосити про “новий великий пакет військової підтримки” для України.

Про це повідомили на сайті британського уряду, передає “Європейська правда”.

Як зазначається, новий пакет підтримки включатиме 6000 ракет, що складаються з протитанкової та фугасної зброї, а також 25 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансову підтримку українських військових.

“Це більш ніж вдвічі збільшує оборонну летальну допомогу, надану на сьогоднішній день, і становить понад 10 000 ракет, і є доповненням до 400 мільйонів фунтів стерлінгів, які Велика Британія виділила на гуманітарну та економічну допомогу на кризу”, – йдеться у релізі.

Окрім допомоги українській армії, Лондон надасть додаткові £4,млн для Всесвітньої служби BBC “для боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, а також для нової фінансової та поліцейської підтримки для розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом”.

“Володимир Путін вже зазнає краху в Україні. Український народ продемонстрував себе надзвичайно хоробрим і наполегливим у захисті своєї Батьківщини перед обличчям неспровокованого наступу”, – цитуються словам британського прем’єра Бориса Джонсона.

“Але ми не можемо і не будемо стояти осторонь, поки Росія руйнує українські міста. Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її оборону, щоб допомогти їм переломити хід цієї боротьбі”, – додав він.

Згідно з заявою, Велика Британія “вже надала Збройним силам України понад 4000 одиниць протитанкової зброї, включаючи системи легкої протитанкової зброї нового покоління: NLAW або Javelin. Уряд також постачає високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, щоб допомогти українцям захиститися від бомбардувань з повітря, а також бронежилети, шоломи та бойові черевики”.

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