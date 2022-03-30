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Глава МЗС Угорщини натякнув, що прослуховує посла України і звинуватив Київ у втручанні у вибори

30/03/2022 14:33

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори в його країні, які відбудуться 3 квітня.

Він заявив, що про це йшлося у телефонній розмові посла з главою українського МЗС.

Як передає “Новинарня“, про це Сійярто сказав після засідання уряду в середу, 30 березня.

За його словами, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті Любові Непоп, “щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів”.

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті.

Передісторія

Торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Орбана відкрито визнали її використання, зазначає “Європейська правда”.

“Інформація в пресі відповідає дійсності. З цим угорські ліві негарно провалились. Провалились з тим, що є такі переговори. Постійні переговори між угорськими лівими і українським урядом”, – сказав Сійярто.

Днями в Угорщині також оприлюднили інформацію про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС Угорщини. В об’єднаній опозиції відтак вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.

Раніше дипломат публічно обурився через твіт лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.

Лідер опозиції Петер Маркі-Зай підтримав акцію, що відбулася у Будапешті на підтримку українців, які постраждали у Маріуполі від російських бомбардувань.

Міністерство закордонних справ України вважає глибоко аморальними неправдиві повідомлення, які поширює очільник угорського МЗС Петер Сійярто.

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