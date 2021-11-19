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Путін нагородив орденом главу МЗС Угорщини Сійярто, що звинувачував Україну в “утисках нацменшин”

19/11/2021 12:24

Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив орденом Дружби міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі президента РФ №659 від 18 листопада 2021 року.

Сійярто отримав орден за “значний внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва”.

Раніше глава МЗС Угорщини неодноразово звинувачував Україну у нібито “утисках прав нацменшин” на Закарпатті. Він заявляв, що всебічно блокуватиме співпрацю України та НАТО, поки це питання не буде вирішено.

Влітку Петер Сійярто під час дебатів у ПАРЄ стверджував, що угорським політикам та представникам, які є присутніми у списку “Миротворця”, начебто загрожує помста.

“Глава МЗС Угорщини Сіярто неодноразово засуджував українські закони про мову та освіту. Його труди не лишилися не поміченими: Путін нагородив його орденом Дружби. Звісно, “за великий особистий внесок у розвиток російсько-угорських відносин”. І все це на тлі санкцій, умисно спланованої Росією “мігрантської кризи” та нового загострення між кремлем та ЄС, членом якого є Угорщина”, – написав у фейсбуці колишній віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

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