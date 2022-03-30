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Франція поступово відновлюватиме видачу віз для росіян

30/03/2022 18:07

Генеральне консульство Франції в Москві оголосило про поступове відновлення видачі віз для росіян.

За інформацією сайту Генконсульства, нещодавно були ослаблені обмеження на в’їзд до Франції, пов’язані з пандемією Covid-19, для осіб, що прибувають з РФ. Тепер запис на отримання візи можливий для великої кількості категорій заявників.

З 1 квітня 2022 року громадяни країни-агресора зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов’язаних із COVID або категоріями.

Також із 1 квітня знову можна буде подавати заяви на туристичні візи без обмежень, пов’язаних із COVID.

У французькому консульстві наголосили, що “отримання візи не дозволяє автоматично в’їхати до Франції … діють обмежувальні заходи на кордоні”

“Щоб дізнатися, чи маєте ви право на в’їзд до Франції, необхідно звернутися до статті, присвяченої міжнародним дозволам на переміщення, на сайті Міністерства внутрішніх справ”, – зауважили у відомстві.

Попри це росіяни навряд чи зможуть скористатися послугами своїх авіаперевізників, щоб потрапити до Франції, адже, нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхні власники перебувають або проживають у Російській Федерації чи іншим чином підпадають під санкції. Це означає, що літаки без відповідних сертифікатів не зможуть здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.

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