Макрон не зміг домовитися з Путіним про евакуацію мешканців Маріуполя

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у якій, зокрема, говорилося про евакуацію мирних мешканців із Маріуполя – безрезультатно.

Про це заявив представник Єлисейського палацу за результатами розмови, з посиланням на Le Figaro повідомляє “Європейська правда“.

Умови для початку найближчими днями гуманітарної операції з надання допомоги мешканцям Маріполя “на даному етапі не створені“, оголосили в адміністрації президента Франції.

Макрон представив Путіну операцію з евакуації, яку запропонували Франція, Туреччина та Греція. Путін у відповідь сказав, що “подумає про це”, перш ніж дати відповідь.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

Раніше Еммануель Макрон сказав, що “не вживав би” на адресу Путіна таких слів, як президент США Джо Байден, який назвав президента РФ “різником” – щоб зберігати можливість вести якийсь діалог із президентом РФ.

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