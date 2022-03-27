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Макрон вважає, що Путіна не треба ображати, щоб не було ескалації

27/03/2022 17:21

Президент Франції Еммануель Макрон став на захист президента РФ Володимира Путіна, якого назвав “м’ясником” і “воєнним злочинцем” Джо Байден. Макрон сказав, що не вживав би на адресу Путіна образливих слів, щоб зберігати можливість вести якийсь діалог.

Як пише “Європейська правда” 27 березня, про ці заяви президента Франції повідомляє Le Figaro.

Макрон зазначив, що варто не допускати подальшої ескалації “ні у словах, ні у діях”.

“Ми хочемо зупинити війну, яку почала Росія проти України, без війни. Це мета… І якщо прагнути цього, тоді потрібно відмовитись від ескалації у словах і діях. Ми, європейці, не повинні піддаватися на якусь ескалацію. Ми, європейці, не повинні забувати про свою географію та свою історію. Ми не у стані війни з російським народом”, – сказав Еммануель Макрон.

Він вважає, що Європа більше не перебуває в реаліях “холодної війни” між Москвою і Вашингтоном.

Макрон розповів, що у понеділок або вівторок планує чергову розмову з Путіним, сподіваючись домовитися про евакуацію цивільного населення з Маріуполя у співпраці з Туреччиною, Грецією та Україною.

Макрон закликав Росію поважати норми міжнародного гуманітарного права. “Це не повинна бути гуманітарна операція, що зіграє на руку Росії”, – підкреслив президент Франції.

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