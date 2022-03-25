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Макрон обіцяє для Маріуполя “виняткову гуманітарну операцію”

25/03/2022 23:34

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював для Маріуполя “виняткову гуманітарну операцію” у співпраці з Грецією та Туреччиною.

Про це 25 березня поінформувало видання Le Figaro, передає “Європейська правда”.

“Ми збираємося розпочати гуманітарну операцію з Грецією та Туреччиною щодо евакуації всіх тих, хто хоче покинути Маріуполь. Ми організуємо все в найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 тисяч людей ще 150 тисяч мешканців живуть у катастрофічних умовах”, – сказав Макрон.

“Були конкретні обговорення із мером Маріуполя. Ми робимо це прозоро з президентом Зеленським та українською владою. А потім вестимемо переговори з російською стороною. Ми готуємося зробити це найближчими днями. У мене буде нова розмова з Владіміром Путіним протягом 48 годин, щоб уточнити деталі”, – додав президент Франції.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський цього дня провів телефонну розмову з грецьким прем’єром Кіріакосом Міцотакісом “про гуманітарну ситуацію в заблокованих містах” та подякував за допомогу, яку надає Греція.

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Україна

Макрон обіцяє для Маріуполя “виняткову гуманітарну операцію”

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював для Маріуполя “виняткову гуманітарну операцію” у співпраці з Грецією та Туреччиною. Про це 25 березня поінформувало видання Le Figaro, передає “Європейська правда”. “Ми збираємося...

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