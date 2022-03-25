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ООН заявила про братські могили в Маріуполі на 200 осіб

25/03/2022 22:33

Організація Об’єднаних Націй отримує дані, які підтверджують існування масових поховань в оточеному Маріуполі.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, передає CNN ввечері 25 березня.

За її словами, ООН вдалося отримати “супутникову інформацію” про одну з братських могил.

“За нашими підрахунками, в одній із цих братських могил поховано близько 200 людей”, – сказала голова місії.

Богнер зазначила, що не обов’язково всі люди, поховані в могилах, є цивільними жертвами.

Вона зробила таку ремарку, коли описувала місто, де звичайний рівень смертності зріс через відсутність їжі, електрики та води.

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