ООН заявила про братські могили в Маріуполі на 200 осіб

Організація Об’єднаних Націй отримує дані, які підтверджують існування масових поховань в оточеному Маріуполі.
Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, передає CNN ввечері 25 березня.
За її словами, ООН вдалося отримати “супутникову інформацію” про одну з братських могил.
“За нашими підрахунками, в одній із цих братських могил поховано близько 200 людей”, – сказала голова місії.
Вона зробила таку ремарку, коли описувала місто, де звичайний рівень смертності зріс через відсутність їжі, електрики та води.
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