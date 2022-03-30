Байден прокоментував заяви РФ про “скорочення” наступальних дій

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не може поки що оцінювати заяви Росії про “скорочення” наступальних дій у напрямку Києва та Чернігова.

Про це вранці в середу, 30 березня, повідомляє CNN.

“Побачимо. Я нічого не бачу в цьому, доки не побачу, які їхні дії. Подивимося, чи вони виконають те, що пропонують“, – сказав Байден.

Президент США також зазначив, що у своїй телефонній розмові у вівторок з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії всі вони дійшли консенсусу: “Просто подивімося, що вони можуть запропонувати. Ми дізнаємось, що вони роблять”.

“Тим часом ми продовжуватимемо зберігати жорсткі санкції. Ми продовжимо надавати українським військовим можливість захищати себе та продовжимо уважно стежити за тим, що відбувається”, – додав Байден.

Нагадаємо, напередодні Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Ключова вимога – чіткі юридично зобов’язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.

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