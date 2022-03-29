РФ виводить окремі підрозділи своїх військ із Київщини і Чернігівщини

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Російська Федерація виводить окремі підрозділи своїх військ із території Київської та Чернігівської областей.

Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури”, -йдеться в повідомленні.

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