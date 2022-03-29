РФ виводить окремі підрозділи своїх військ із Київщини і Чернігівщини

Російська Федерація виводить окремі підрозділи своїх військ із території Київської та Чернігівської областей.
Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури”, -йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 34 – 29.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!