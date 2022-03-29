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На Луганщині обстрілами РФ зруйновані 20 будинків, під Сєверодонецьком – лісова пожежа

29/03/2022 11:02

У Луганській області внаслідок обстрілів з боку військ Російської Федерації зруйновано 20 будинків і спровоковано пожежу в лісгоспі поблизу Сєверодонецька. Є загиблі, дані про постраждалих уточнюються.

Про це вранці у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

“Близько 20 будинків зруйновано обстрілами… Знову гинуть мирні жителі, є поранені, десятки врятованих життів і багато зруйнованих квартир. Кожен зруйнований будинок – це 30, 50, 100 сімей без даху”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ЛугОВА

Напередодні ввечері ворог відібрав ще одне життя, обстрілявши градами Нижнє. Рятувальники дістали з-під завалів декількох будинків 20 живих сєвєродончан.

Фото: пресслужба ЛугОВА

Також упродовж доби внаслідок обстрілів сталися займання будинків в Лисичанську, Новотошківському, Щедрищевому.

Ще одна пожежа сьогодні зранку виникла на території одного з лісгоспів поблизу Сєвєродонецька.

Як повідомили  в пресслужбі МВС, у Сєвєродонецьку внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в житловому будинку та відбулося руйнування двох поверхів.

Фото: пресслужба МВС

“Внаслідок обстрілів в п’ятиповерховому будинку Сєвєродонецька сталося загоряння в одній із квартир на 4 поверсі, відбулося руйнування 4-го в 5 -го. З-під завалів рятувальники ДСНС Луганщини врятували чотирьох людей. До робіт залучалося дві одиниці техніки та 8 людей особового складу”, – йдеться у повідомленні.

На місці події бійці ДСНС Луганської області врятували дев’ятьох громадян. Розбираючи завали, рятувальники знайшли двох людей, на жаль, без ознак життя. Правоохоронці встановили, що пожежа сталася внаслідок потрапляння в житловий будинок ворожого снаряду. На місці працює пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС області.

Фото: пресслужба МВС

У Лисичанську внаслідок обстрілів сталося загоряння квартир та гаражів. “Рятувальники Луганської області ліквідовують пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється”, – розповіли в МВС.

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