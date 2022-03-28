ССО показали перші кадри зі звільненого Ірпеня. ВІДЕО

У мережі показали перший сюжет зі звільненого від російських військових Ірпеня у Київській області.
Відео оприлюднила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій увечері у понеділок, 28 березня.
“ССО України в Ірпені. Військові кореспонденти Військове телебачення України перші, хто з камерами в руках зняли один з етапів зачистки міста воїнами Сил спеціальних операцій ЗС України. Наразі повертатися мирним мешканцям сюди ще небезпечно, адже ворог може вдарити в найнеочікуваніших місцях. Вашій увазі ексклюзивні кадри з Ірпеня!”, – йдеться в повідомленні.
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