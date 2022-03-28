Ірпінь звільнено від окупантів

Місто Ірпінь у Київській області звільнено від російських військових.
Про це надвечір у понеділок, 28 березня, повідомив мер міста Олександр Маркушин.
“Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам’ять загиблим Героям!”, – написав Маркушин.
Він також зазначив, що наразі проходить «зачистка» та, поки що, мешканцям не можна повертатися до домівок – це небезпечно.
«Далі будемо йти звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель!», – наголосив мер.
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