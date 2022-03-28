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Мер Балаклії на Харківщині пішов на співпрацю з окупантами

28/03/2022 23:43

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Про це ввечері в понеділок, 28 березня, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Він (Столбовий) зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Голова ОВА нагадав, що Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, і “на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі”.

“Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!” – заявив Синєгубов.

Раніше стало відомо, що мер Балаклії Іван Столбовий не викрадений, як повідомляли раніше, а вільно пересувається по окупованій території і співпрацює з росіянами.

Голова Ізюмської райдержадміністрації Степан Масельський розповів “Суспільному” про Столбового: “Живий, здоровий, неушкоджений. Він та його родина. Наскільки мені відомо, вони вільно переміщаються містом Балаклія і на зв’язок не виходять”.

За повідомленням “Суспільного”, в мережі з’явилося відео з Іваном Столбовим, на якому він повідомляє жителям, що вирішив залишатися у місті, “хоча була можливість поїхати на захід України, кудись ще”.

“Вчора я говорив з керівництвом російської армії, і вони запропонували теж свою допомогу. Це ваше право, брати чи не брати, але ми сьогодні організуємо роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги… Там буде борошно, картопля, не знаю, що буде ще. Як ви вважаєте, ваше рішення – брати чи не брати. Але у нас більше допомоги ніхто сьогодні не дасть, розумієте? Ваше право, тому що на сьогоднішній день заблоковано… Ми будемо все робити, щоб відновити життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що далі ми будемо з ними (росіянами) зустрічатися, щоб нам давали допуск і з підключення електроенергії і води тощо. Ніякими іншими питаннями ми більше займатися не будемо. Займатимемося життєдіяльністю нашого міста”, – говорить Столбовий.

Мер додав, що “ситуація непроста – війна”, та закликав не вчиняти мародерства і терористичних дій.

Як відомо, російські війська окупували Балаклію на початку березня.

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Україна

Мер Балаклії на Харківщині пішов на співпрацю з окупантами

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами. Про це ввечері в понеділок, 28 березня, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. “Він (Столбовий)...

Війна з Росією

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