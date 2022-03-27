Ситуація на Луганщині: “Хто там захопив 93% області, брехливі орки?”

Евакуація на Луганщині 27 березня 2022. Фото: тг Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай записав відео в Сєвєродонецьку, розвіяв брехню окупантів про те, що Луганщина нібито захоплена на 93%.

Про це він сказав у відеозверненні вранці в неділю, 27 березня.

“Нібито закінчується черговий місяць, йде війна досі, але місто українське, і ми тут всі разом. Будемо воювати, будемо боротись за нашу Батьківщину. Разом до перемоги!” – сказав Гайдай.

У дописі на своїй сторінці у Facebook Гайдай додав: “Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки? Привіт з українського Сєвєродонецька!”

У наступних дописах у телеграмі голова області поінформував, що цього дня по гуманітарних коридорах влада змогла евакуювати більше 500 мешканців Луганщини.

“Так званий «режим тиші» сьогодні погодили лише з Рубіжного, проте ми разом з патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами намагаємося відпрацювати кожен день на максимум. Орки знову збрехали, обстріли не вщухали ні на хвилину. Про 100% безпеку не можна говорити взагалі. Проте люди не можуть більше знаходитися в містах і бути мішенями для рашистів. Ми маємо вберегти наших людей!” – заявив Гайдай.

Він зазначив, що вже в потязі зокрема 130 рубіжан, які приїхали до залізниці автобусами, та 25 власним транспортом.

130 людей, вивезені з Рубіжного, перебували в підвалах хлібозаводу і школи № 5, їхні домівки знищені росіянами. Також вдалося доставити до лікарень поранених жителів Рубіжного.

Також вдалося організувати евакуацію з Попасної, звідки вивезли 20 людей, із Сєвєродонецька – 218, із Лисичанська – 120.

“Тим, хто залишився з різних причин в містах, ми привезли декілька тонн гуманітарного вантажу – їжу, засоби першої необхідності, ліки. Поліція та волонтери вже розвозять допомогу по бомбосховищах”, – розповів голова ОВА.

За його словами, газовики намагаються полагодити частину пошкодженої мережі в Сєвєродонецьку та Лисичанську, “але все залежатиме від безпекової складової”.

Також тривають роботи на водопровідних мережах. Втім, подачу води в Сєвєродонецьку обмежено через зупинку Замулівського водозабору.

“Попри героїзм комунальних служб, росіяни продовжують залишати Луганщину без електроенергії, води, газу – кількість відключень зростає”, – повідомив Гайдай.

На жаль, знову збільшилася кількість знеструмлень – 96 347 споживачів із 34 населених пунктів. Із них без електроенергії 21 повністю та 13 частково.

Без газопостачання залишаються 27 населених пунктів Луганщини (близько 40560 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.

Також Сергій Гайдай поширив повідомлення про те, що в Лисичанську оперативники затримали чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та корегував ворожі обстріли.

За його словами, в обласній поліції повідомляють, що протягом минулої доби росіяни здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та селища Новотошківське.

Обстрілами пошкоджено 16 об’єктів інфраструктури – багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об’єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів виникли пожежі.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли автобус із цивільними під час їх евакуації з Попасної.

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