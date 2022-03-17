Під час евакуації з Попасної окупанти обстріляли автобус. ВІДЕО

На Луганщині під час евакуації населення з Попасної російські інтервенти відкрили вогонь по автобусу. Проте людей вдалося вивезти.
Про це вдень у четвер, 17 березня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Із Попасної навіть під вогнем росіян вдалося евакуювати людей… Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусу, пошкодили двері. Дякую водію і супроводжуючим співробітникам поліції за хоробрість”, – написав очільник області.
Він зазначив, що навіть за наявності “зеленого коридору” вивезти людей з Гірського чи Попасної вкрай небезпечно, подекуди доводиться прориватися крізь щільні обстріли російської армії.
Ще важче, коли “режим тиші” відсутній.
Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної і врятувати місцевих мешканців, які кілька днів жили в бомбосховищі.
Автобусом людей доправили на один із залізничних вокзалів Донеччини, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!