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Під час евакуації з Попасної окупанти обстріляли автобус. ВІДЕО

17/03/2022 17:39

На Луганщині під час евакуації населення з Попасної російські інтервенти відкрили вогонь по автобусу. Проте людей вдалося вивезти.

Про це вдень у четвер, 17 березня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Із Попасної навіть під вогнем росіян вдалося евакуювати людей… Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусу, пошкодили двері. Дякую водію і супроводжуючим співробітникам поліції за хоробрість”, – написав очільник області.

Він зазначив, що навіть за наявності “зеленого коридору” вивезти людей з Гірського чи Попасної вкрай небезпечно, подекуди доводиться прориватися крізь щільні обстріли російської армії.

Ще важче, коли “режим тиші” відсутній.

Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної і врятувати місцевих мешканців, які кілька днів жили в бомбосховищі.

Автобусом людей доправили на один із залізничних вокзалів Донеччини, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни.

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