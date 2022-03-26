Колишній воротар “Шахтаря” продав медаль Кубка УЄФА за 220 тис. грн, щоб підтримати ЗСУ

Колишній воротар донецького ФК “Шахтар”, тренер рівненського “Вереса” Юрій Вірт продав з аукціону за 220 тисяч гривень золоту медаль, яку здобув у 2009 році за перемогу в Кубку УЄФА.
Це був останній розіграш такого євротрофею в історії.
Аукціон тривав три дні.
Усі зібрані кошти футболіст передасть для потреб Збройних сил України.
“Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя”, – сказав Вірт.
В інтерв’ю клубній пресслужбі, відповідаючи на запитання про життя команди в умовах війни та кумирів, Юрій Вірт відповів: кумир у нього зараз один — це бійці ЗСУ, які є фантастичними людьми.
Львів’янин Вірт був одним із голкіперів “Шахтаря” у 1999–2002 та 2007–2012 роках.
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