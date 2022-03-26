Home / Війна / Колишній воротар “Шахтаря” продав медаль Кубка УЄФА за 220 тис. грн, щоб підтримати ЗСУ

Колишній воротар “Шахтаря” продав медаль Кубка УЄФА за 220 тис. грн, щоб підтримати ЗСУ

26/03/2022 12:20

Колишній воротар донецького ФК “Шахтар”, тренер рівненського “Вереса” Юрій Вірт продав з аукціону за 220 тисяч гривень золоту медаль, яку здобув у 2009 році за перемогу в Кубку УЄФА.

Це був останній розіграш такого євротрофею в історії.

Аукціон тривав три дні.

Усі зібрані кошти футболіст передасть для потреб Збройних сил України.

“Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя”, – сказав Вірт.

В інтерв’ю клубній пресслужбі, відповідаючи на запитання про життя команди в умовах війни та кумирів, Юрій Вірт відповів: кумир у нього зараз один — це бійці ЗСУ, які є фантастичними людьми.

Львів’янин Вірт був одним із голкіперів “Шахтаря” у 1999–2002 та 2007–2012 роках.

Читайте також:
Футболіст Ярмоленко допоміг українським розвідникам

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Колишній воротар “Шахтаря” продав медаль Кубка УЄФА за 220 тис. грн, щоб підтримати ЗСУ

Колишній воротар донецького ФК “Шахтар”, тренер рівненського “Вереса” Юрій Вірт продав з аукціону за 220 тисяч гривень золоту медаль, яку здобув у 2009 році за перемогу в Кубку УЄФА....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse