Колишній воротар “Шахтаря” продав медаль Кубка УЄФА за 220 тис. грн, щоб підтримати ЗСУ

Юрій Вірт

Колишній воротар донецького ФК “Шахтар”, тренер рівненського “Вереса” Юрій Вірт продав з аукціону за 220 тисяч гривень золоту медаль, яку здобув у 2009 році за перемогу в Кубку УЄФА.

Це був останній розіграш такого євротрофею в історії.

Аукціон тривав три дні.

Усі зібрані кошти футболіст передасть для потреб Збройних сил України.

“Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя”, – сказав Вірт.

В інтерв’ю клубній пресслужбі, відповідаючи на запитання про життя команди в умовах війни та кумирів, Юрій Вірт відповів: кумир у нього зараз один — це бійці ЗСУ, які є фантастичними людьми.

Львів’янин Вірт був одним із голкіперів “Шахтаря” у 1999–2002 та 2007–2012 роках.

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