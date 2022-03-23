У Маріуполі від російського обстрілу загинула 11-річна гімнастка Катя Дяченко

У Маріуполі внаслідок російського обстрілу загинула 11-річна українська гімнастка Катерина Дяченко.
Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.
“Ще одна страшна новина… Під завалами у Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катя Дяченко. Снаряд російських окупантів влучив прямо в будинок, де на той момент була дівчинка.
Про загибель дитини на Instagram повідомила тренер Анастасія Мещаненкова”, – зазначили в міськраді.
“У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени і дарувати посмішку світу! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злодіяння, знайдеться місце у пеклі. І як можна швидше”, – написала Мещаненкова.
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