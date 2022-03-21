У Харкові від російських обстрілів загинув 96-річний ексв’язнень Бухенвальду Борис Романченко

Борис Романченко. Фото: Твіттер/Buchenwald_Dora

У Харкові внаслідок бомбардування з боку російських військ загинув колишній в’язнень німецьких концтаборів “Бухенвальд” і “Дора-Міттельбау” Борис Романченко.

Як передає “Новинарня” у понеділок, 21 березня, він мешкав в одному з багатоквартирних будинків, у який влучила російська бомба.

2012 verlas Boris Romantschenko (auf dem Foto zweiter von rechts) während der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald den Schwur von Buchenwald zum “Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit”. pic.twitter.com/CorJ5eM6Ah — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

“Ми дізналися від родичів, що наш друг Борис Романченко, який пройшов концтабори “Бухенвальд”, “Пенемюнде”, “Дора-Міттельбау” та “Берген-Бельзен” загинув минулої п’ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. Ми глибоко засмучені”, – йдеться в повідомленні пресслужби Меморіального фонду концентраційних таборів.

Він раніше працював із цією організацією, був віцепрезидентом Міжнародного комітету “Бухенвальд-Дора”.

Борис Романченко народився 20 січня 1926 року в селі Бондарі Конотопського району на Сумщині. У 1942 році його вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини, за спробу втечі арештований гестапо. Пройшов через ув’язнення у нацистських концтаборах.

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