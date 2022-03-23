Росіяни намагаються оточити ЗСУ на сході, – розвідка Британії

Британська оборонна розвідка вважає, що російські війська намагаються загнати в пастку Збройні сили України, які тримають оборону на сході, наближаючись до них із півночі та півдня.
Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
“Поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять період реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.
Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.
Російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси”, – йдеться в повідомленні.
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