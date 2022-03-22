Яхта Абрамовича хотіла пришвартуватися у Бодрумі, але українські діти перешкоджали цьому

Юні яхтсмени з Одеської області намагалися перешкодити яхті російського олігарха Романа Абрамовича пришвартуватися у Бодрумі. Діти перебували в Туреччині на тренуваннях.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“Вітрильна команда України” – діти із Затоки, Сергіївки та інших місць Одеського регіону, які наразі тренуються в Туреччині, за його словами, перешкоджала пришвартувати яхту російського олігарха, коли та заходила в порт Бордума.
Юні яхтсмени не пропускали корабель у порт, однак коли прибула поліція, яхту довелося впустити.
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