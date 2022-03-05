Олігарх Ахметов публічно визнав Росію агресором, а Путіна – воєнним злочинцем

Рінат Ахметов. Фото DT.ua

Олігарх Рінат Ахметов публічно назвав Росію країною-агресором, а її президента Володимира Путіна – воєнним злочинцем.

Про це він заявив у відповідь на лист “Економічної правди”.

“Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди”, – заявив він.

Крім того, Ахметов додав, що будь-які контакти його бізнесу з Росією розірвані, контроль над бізнесом втрачено – зараз він немає там жодних інтересів та активів.

Також журналісти поцікавилися, чи допомагає найбагатший українець українській армії. На це він без деталей відповів, що “допомагає Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти”.

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