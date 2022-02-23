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“Показувати приклад і залишатися в країні”: Зеленський “дуже результативно” зустрівся з олігархами

23/02/2022 21:36

В офісі президента завершилася зустріч між владою, силовиками та найбагатшими бізнесменами України, яку на Банковій назвали “дуже результативною”.

На зустрічі доповідали силовики, а влада та бізнес висловили одне одному підтримку, пише “Українська правда“.

За словами речника президента Сергія Никифорова, зала державних заходів була “вщерть заповнена” присутніми.

Як розповіли джерела видання, від влади на цій зустрічі були присутні сам президент Володимир Зеленський, заступник голови ОП Андрій Єрмак та інші заступники, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівники силових структур.

Вони розповідали представникам бізнесу про поточну ситуацію, просили інвестувати в українську економіку та “пропонувати ініціативи”.

При цьому скидати гроші у різні фонди, як це було у випадку із початком пандемії коронавірусної хвороби, бізнесменів не просили. Це підтвердив “Українській правді” віцепрем’єр-міністр в уряді Азарова, підприємець Сергій Тігіпко.

Як розповів один з учасників зустрічі, президент просив присутніх “показувати приклад і залишатися в країні”.

При цьому Зеленський пообіцяв шукати всі можливі дипломатичні шляхи для розв’язання ситуації.

Інший учасник розповів “УП”, що з доповідей силовиків у нього склалося враження, нібито вони “не вірять у повномасштабну історію”.

“Зустріч була, щоб “звірити годинники”, надати усю інформацію великому бізнесу, сказати, що та в яких сценаріях буде робити держава. Обмінялися думками, поглядами на те, хто і що має робити. Зустріч була результативною – і почули один одного, і висловили підтримку один одному”, – запевнив співрозмовник видання.

При цьому ще одне джерело “УП” повідомило, що при вході до президента в учасників зустрічі відбирали годинники і телефони.

“Зеленський нам розповідав, що контакту з Путіним зараз немає взагалі. Він шукає посередників, якихось міжнародних партнерів для переговорів з росіянами, але наразі без успіху. Однак складається враження, що він чомусь вірить, що йому вдасться якось мирно все розрулити. А до нас то казав таке: не панікуйте, інвестуйте і нікуди не тікайте”, – розповів “УП” учасник зустрічі.

За його словами, “досить фахово” виступали голова Генштабу, розвідки, міністр оборони, голова СБУ, натомість прем’єр Шмигаль слова не брав.

Зі своїми пропозиціями виступали й представники бізнесу. Зокрема, співзасновник “Монобанку” Олег Гороховський виступив з ініціативою “зробити службу в армії престижною” – запровадити особливі кредити для військових, підняти їм зарплати тощо.

Один із найбагатших українців Рінат Ахметов натомість “у класичному стилі говорив, що треба турбуватися про людей, треба помагати людям”.

Як зафіксувала “Українська правда”, на зустріч з президентом на Банкову, як і анонсував Зеленський, з’їхалися представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

Серед інших, журналісти також помітили дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана, “регіонала” Бориса Колеснікова, нардепа й ексголову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, бізнесмена Василя Хмельницького, ексзаступника голови Адміністрації президента і колишнього гендиректора компанії “Майкрософт” в Україні Дмитра Шимківа, гендиректора компанії “ДТЕК” Максима Тімченка, власника групи мережі АЗС WOG та групи “Континіум” Степана Івахіва, нардепа Олександра Фельдмана та інших.

Як писала “Новинарня“, у спеціальному зверненні до народу 22 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про запуск програми “економічного патріотизму” та анонсував зустріч із  представниками “топ-50 великого бізнесу”.

Серед тих, хто одразу підтвердив свою участь у зустрічі, Були олігархи Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Натомість Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений COVID-19.

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