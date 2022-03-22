У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли чергу в магазин, є загиблі й поранені

У Сєвєродонецьку на Луганщині російські загарбники обстріляли чергу у магазин, в результаті чого є загиблі та поранені люди, кількість їх уточнюється.
Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вівторок, 22 березня.
“Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…”, – написав очільник області.
Як повідомлялося, 16 березня у Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.
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