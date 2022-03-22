Росія вдарила по Авдіївці новими реактивними снарядами з РСЗВ “Торнадо-С”

Залишки російського блока системи керування 9Б706 від снаряда до РСЗВ Торнадо-С у районі Авдіївки. Березень 2022

Російські військові завдали удару по українському місту Авдіївка новими реактивними снарядами з РСЗВ “Торнадо-С”. Поліція повідомилала, що розпочала досудове розслідування через удар російських військ по цивільному населенню Авдіївки. “Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 15 будинків”, – розповідають у поліції. Також поліція продемонструвала фотографію з блоком системи керування 9Б706 від так званого “високоточного” 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С”. Ці блоки керування розробляються російським науково-виробничим об’єднанням “СПЛАВ”. Реактивні снаряди 9М544/9M549 призначені для ураження об’єктів броньованої та неброньованої техніки, а також живої сили, додає “Мілітарний”. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук