Росіян обстрілюють снарядами з інструкцією, як здатися в полон. ФОТО

Фото: пресслужба 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Українські військові обстрілюють російських загарбників спеціальними снарядами із пропозицією здатися – ці пропозиції містяться у листівках з детальними інструкціями здачі в полон.

Про це вранці в п’ятницю, 18 березня, повідомив прессекретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас.

“Артилерійський дивізіон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обстрілює територію, де розміщені російські війська, спеціальними снарядами, напакованими листівками з детальними інструкціями здачі в полон”, – йдеться в повідомленні.

Ці 122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі й листівки падають на позиції росармії.

У них детально розписаний алгоритм здачі в полон із гарантіями збереження життя, гуманним ставленням, можливістю телефонного спілкування з рідними в РФ, амністією й поверненням додому після завершення бойових дій.

Як зазначили у бригаді, російські військові здаються 128-й бригаді навіть без листівок, однак інструкції з гарантіями будуть додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю.

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