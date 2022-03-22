Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників, – ГУР

Ілюстративне фото. Російські полонені. Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Через брак резервів у російській федерації мобілізують злочинців, боржників та аліментників.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.

«Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації». Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій», – йдеться у повідомленні.

Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ.

Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.

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