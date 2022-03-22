Home / Війна / Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників, – ГУР

Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників, – ГУР

22/03/2022 14:42

Через брак резервів у російській федерації мобілізують злочинців, боржників та аліментників.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.

«Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації». Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій», – йдеться у повідомленні.

Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ.

Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Також продовжується «рекрутинг» осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Читайте також:
Російський солдат здав Україні танк за винагороду. І здався сам

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Проти мирного мітингу в Херсоні росіяни застосували сльозогінний газ

До мешканців Херсона, які сьогодні знову вийшли на мирний мітинг, росіяни застосували сльозогінний газ. Про це повідомило “Суспільне Херсон” у вівторок, 22 березня. “Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх”, –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse