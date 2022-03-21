ФІДЕ дискваліфікувала гросмейстера-перебіжчика Карякіна, який публічно підтримав війну проти України

Сергій Карякін

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) дискваліфікувала на шість місяців російського гросмейстера Сергія Карякіна, який публічно підтримав військове вторгнення РФ в Україну та інші дії президента Путіна.

Відповідне рішення 21 березня одностайно ухвалила комісія з етики ФІДЕ.

“Комісія з етики вважає, (…) що заяви Сергія Карякіна, які за його власним вибором і поданням можуть бути повʼязані з грою в шахи, шкодять репутації гри в шахи та/або ФІДЕ. Ймовірність того, що ці заяви завдадуть шкоди репутації особисто Сергія Карякіна, також велика”, – сказано в документі.

Відтак Карякіну заборонили брати участь у будь-яких рейтингових шахових змаганнях під егідою ФІДЕ у найближчі шість місяців – до 21 вересня.

Це означає, що він пропустить фінальний турнір претендентів на матч за звання чемпіона світу, який має відбутися у червні в Мадриді.

Вибір манкурта

Сергієві Карякіну – 32 роки, він – колишній громадянин України. Народився в українському місті Сімферополь. До 2009 року виступав за збірну України.

Як український шахіст, за підтримки ФШУ Сергійко став наймолодшим гросмейстером світу, маючи на той час 12 років і 211 днів. У 2004 році в складі збірної України Карякін був переможцем Всесвітньої шахової олімпіади.

У липні 2009-го отримав російське громадянство.

Став чемпіоном світу зі швидких шахів (2012) та бліцу (2016).

Проживаючи в Росії, Сергій Карякін займає активну політичну позицію на підтримку президента РФ Володимира Путіна.

27 лютого 2022 року, коли вже було відомо про загибель тисяч українців від російських снарядів та ракет, Карякін опублікував відкритий лист, у якому підтримав “спеціальну військову операцію” проти України, як називає її російська пропаганда.

Наступного дня ФІДЕ засудила Карякіна за публічне оголошення такої політичної позиції, відкривши стосовно гросмейстера дисциплінарну справу.

“Я не маю жодних ілюзій щодо рішення так званої комісії з етики ФІДЕ, яка складається з людей, нескінченно далеких від світу шахів. Швидше за все мене відсторонять від єдиної можливості вийти на матч на першість світу і не дадуть можливості зіграти в турнірі претендентів. Тільки тому, що я з Росії і підтримую свого президента та свою країну”, – написав тоді манкурт у своєму телеграм-каналі.

Показово, що президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович. Він не зміг вплинути на рішення колективного органу світових шахів з приводу Карякіна.

Читайте також:

Хто проти війни? У Росії через незгоду з діями Путіна в Україні звільняються пропагандисти

Принц Гаррі і Меган виділили допомогу Україні та вшанували загиблого в бою ветерана Invictus Games