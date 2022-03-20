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Російські пропагандисти підготували черговий фейк – тепер про бомбардування драмтеатру в Маріуполі

20/03/2022 18:08

У той час, поки війська РФ продовжують обстріл житлових кварталів усіма різновидами наявного в арсеналі Росії озброєння, здійснюючи геноцид проти українського народу, російські пропагандисти створюють фейки, намагаючись зняти зі держави-агресора відповідальність за безпрецедентні для 21 століття злочини.

Після того, як 9 березня російські війська бомбардували лікарню й пологовий будинок у Маріуполі, поранивши 17 і вбивши трьох мирних людей (одна з них – дитина…), російські пропагандистські ЗМІ наввипередки висвітлювали це як “постановку”.

Пропагандисти переконували російську аудиторію, що пологовий будинок “контролювали націоналісти” з підрозділу спецназу “Азов”, а вагітні жінки нібито актриси, які беруть участь у зйомках фейку…

І якщо західна спільнота чудово усвідомлює, що поспіхом склепаний рашистською пропагандою фейк вмить розпадається від доказів і ніяк не відповідає дійсності, то самі росіяни бездумно вірять у таку маячню, хоч би якою нісенітною вона була.

А путінська машина пропаганди рада старатися. Після того, як вони цілеспрямовано й цинічно скинули бомбу на будівлю Драматичного театру в центрі Маріуполя, де від бомбардувань ховалися сотні мирних маріупольців, росіяни знову готують фейковий відеоролик для свого виправдання.

Як нескладно здогадатися, в цьому випадку бомбардування також подаватимуть як “постановку”. Причому на цей раз фантазія російських сценаристів “долетіла” до того, що “постановку” цю здійснила СБУ, представники якої нібито “зумисне зганяли людей у театр і підірвали його, щоб звинуватити в цьому росіян”.

Такий “шедевр” 19 березня відзняли представниця федерального російського “Первого канала” Анжеліка Перс спільно з американцем Патріком Ланкастером, який уже давно працює на терористів.

Зрозуміло, що про жодну адекватність російських пропагандистів та їхніх хазяїв уже давно не йдеться. Як і про здатність багатомільйонної російської аудиторії (окрім фактично одиничних винятків) не те що критично аналізувати інформацію, а й мислити взагалі.

Імідж російського керівництва, військ, та й цілого народу загалом підірваний уже настільки, що ні російські пропагандисти, ні жодне наступне керівництво РФ не зможуть реанімувати його впродовж багатьох десятків років.

Втім, “там”, схоже, цим і не переймаються. Російську владу цікавить лише повна керованість тієї юрби, яку в нормальних країнах називають народом. Ну, а самим росіянам у масі своїй узагалі не до таких високих матерій – наразі вони переймаються передусім тим, щоб нагребти в магазинах побільше вже дефіцитного цукру чи вихопити з-під носа в “конкурента” останній рулон туалетного паперу.

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