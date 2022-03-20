Home / Війна / “Королівська” бригада на Луганщині знищила склад рашистів із пальним

“Королівська” бригада на Луганщині знищила склад рашистів із пальним

20/03/2022 19:36

На Луганщині українські військові знищили склад із пальним окупантів.

Про це вранці 20 березня повідомила пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила.

“На даному відео ви можете бачити момент точного влучання в ординський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами на Луганщині. Разом із цим також знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль”, – розповіли в бригаді.

“Бонусом є щирі та радісні емоції наших армійців у другій половині відео, тому що тут як у пісні, а “з пісні слова не викинеш”, – пожартували в пресслужбі.

Відео з ненормативною лексикою:

Читайте також:
На Луганщині воїни 24 омбр знищили три ворожі танки і БМП із екіпажем

Луганщина: 24 омбр в паузі між виснажливими боями. ВІДЕО

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 25 – 20.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На захопленій росіянами ЧАЕС нарешті вдалося частково змінити персонал

20 березня нарешті вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати людей, які перебували на території окупованої станції. Про це ввечері в неділю повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse