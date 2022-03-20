“Королівська” бригада на Луганщині знищила склад рашистів із пальним

На Луганщині українські військові знищили склад із пальним окупантів.
Про це вранці 20 березня повідомила пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила.
“На даному відео ви можете бачити момент точного влучання в ординський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами на Луганщині. Разом із цим також знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль”, – розповіли в бригаді.
“Бонусом є щирі та радісні емоції наших армійців у другій половині відео, тому що тут як у пісні, а “з пісні слова не викинеш”, – пожартували в пресслужбі.
Відео з ненормативною лексикою:
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