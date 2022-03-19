“Погиб на войне в Украине”: росіяни вже правильніше інформують про знищення своїх замполітів під Києвом

Росіяни в соцмережах вже називають вторгнення своїх військ в Україну “війною”, а не “спеціальною операцією”, як того вимагає влада в Кремлі та законодавство РФ.

Так, у групі Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища (РВВДКУ) “ВКонтакте” міститься допис про те, що в Україні знищений гвардії майор Олег Пацкальов – заступник командира 2 пдб з виховної роботи зі складу 331-го парашутно-десантного полку 98-ї дивізії ВДВ ЗС Росії.

Зазначається, що замполіт батальйону (2009 року випуску з РВВДКУ ) був знищений під Гостомелем у Київській області.

“Погиб на войне в Украине”, – сказано в дописі від 18 березня на сторінці РВВДКУ.

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