У Владимирі поховали групу ліквідованих в Україні ОМОНівців Росгвардії

Бійці ОМОНу Росгвардії РФ. Ілюстративне фото

Українські військові знищили кількох офіцерів Росгвардії із Владимирської області РФ, які прийшли з війною на територію України. Один із них служив у підрозділі СОБР (Пяткін), інший – в ОМОНі (Рябов).

Про це інформує “Новинарня” з посиланням на російське правозахисне видання “Медіазона“.

Про похорон росгвардійців 18 березня написало видання “Владимирская газета”, встановивши імена лише двох за повідомленнями сторінок місцевих адміністрацій “Вконтакте”.

Групу “двохсотих” офіцерів та бійців ОМОНу (“отряд милции особого назначения”) й СОБРу (“специальный отряд быстрого реагирования” – різновид ОМОНу) відспівували у п’ятницю в Успенському соборі Владимира.

Відомо, що підполковник СОБР Ілля Пяткін – уродженець селища Андрєєво Судогодського району, 1984 року народження.

Другий відомий небіжчик – підполковник ОМОНу Роман Рябов із закритого міста Радужний Владимирської області.

“На відспівуванні в Успенському соборі міста Владимира у п’ятницю, 18 березня, прощалися і з іншими офіцерами управління Росгвардії по Владимирській області“, – пише місцеве видання. Але в силовому відомстві журналістам на їхній запит повідомили, що “інформація про загиблих під час спецоперації в Україні є секретною”.

Раніше, 16 березня, адміністрації Судогодського та Муромського районів Владимирської області офіційно повідомляли про похорон трьох військовослужбовців російської армії родом із цих районів, які загинули внаслідок вторгнення в Україну.

Як відомо, 10 березня Головне управління розвідки України публікувало список військових злочинців зі складу ОМОН управління Росгвардії в Нижегородській області РФ, які беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих територіях України.

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