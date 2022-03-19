На Херсонщині російські солдати кидають позиції і повертаються до Криму. ВІДЕО

Військові окупаційної армії РФ у Херсонській області невдоволені своїм становищем, тож покидають позиції.
Про це повідомляють військові, обізнані з ситуацією в регіоні.
“Така тенденція зранку 19 березня, було три дзвінки з різних точок – Мелітополь, Нова Каховка, Приморський Посад. Цитую дослівно: “Під***си кидають окопи, кидають машини і натовпом відходять у бік Криму“, – розповів один із військових.
Зазначається, що причиною дезертирства росіян є той факт, що “їм пообіцяли ротацію, але досі не провели”.
Як доказ і соцмережі поширюють відео з покинутих порожніх позицій ЗС РФ, де залишається тільки сміття і пакети з сухпаїв.
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