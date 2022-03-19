Легкоатлетка із ЗСУ Магучіх у Белграді стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Тріумф Ярослави Магучіх у Белграді – столиці Сербії, де з великою симпатією ставляться до Росії

Українська спортсменка, молодший сержант ЗСУ Ярослава Магучіх завоювала для України “золото” зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні, що відбувається в столиці Сербії Белграді.

Перемогу їй приніс стрибок на висоту 2,02 метра, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Ще одна українка, Ірина Геращенко, посіла 5-те місце, підкоривши висоту 1,92 м.

Підсумкова таблиця:

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м

Елінор Паттерсон (Астралія) – 2,00 м

Надєжда Дубовіцкая (Казахстан) – 1,98 м

Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95 м

Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м

Раніше Магучіх ставала чемпіонкою Європи у приміщенні (Торунь-2021).

У Федерації також відзначили підтримку австралійки Елінор Паттерсон, яка була основною суперницею українки.

“Я пишаюся тим, що Ярослава перемогла! Пишаюся тим, що вона знайшла в собі сили зробити це після такої довгої і складної дороги й особливо після тих жахів, які вона пережила в Україні”, – зазначила Паттерсон, продемонструвавши свій манікюр: пофарбовані синім лаком нігті з жовтими сердечками по центру.

Як писала “Новинарня“, Магучіх, яка представляє Збройні сили України, в серпні 2021 року потрапила у скандал на турнірі зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо. Тоді Магучіх, яка посіла третє місце, приязно обнімалася з російською легкоатлеткою Марією Ласіцкене, що стала чемпіонкою.

Це спричинило обурення значної частини української аудиторії, адже Ласіцкене – офіцер армії країни-агресора, вона капітан збройних сил РФ. На минулих виборах вона також була довіреною особою президента Володимира Путіна.

Прибувши в Україну після Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх заявила, що фотографуючись із суперницею з Росії Марією Ласіцкене після змагань у стрибках у висоту на Іграх, не висловлювала “жодної політичної позиції”.

Зі спортсменкою провела “виховну розмову” заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка запевнила: Ярослава в курсі, що в Україні з 2014 року триває російсько-українська війна, і “сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді”.

Втім, це не завадило Магучіх менш ніж через місяць знову сфотографуватися з Ласіцкене – щоправда, на цей раз на груповому знімку й без прапора.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року державу-агресора відсторонили від більшості світових спортивних змагань, тож росіянка Ласіцкене участі в ЧС у Белграді не брала.

Ярослава Магучіх перед чемпіонатом записала відеозвернення, в якому заявила, що український народ “ніколи не здасться перед російською ордою”.

“Ми хочемо підняти наш прапор [у Сербії] та показати, що українці – це дуже сильний народ. І що зараз у моїй рідній Україні йде війна, яку розпочала Росія. Росія вбиває мирних жителів, знищує наші міста. Але наші воїни, наші люди ніколи не здаються, ідуть до кінця. Вони будуть відстоювати нашу незалежність та наші права”, – сказала Магучіх, подякувавши українським захисникам, які щодня ризикують своїм життям заради мирного неба над Україною.

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