Додаткова американська зброя найближчими днями буде в Україні, – Данілов

Найближчими днями в Україну прибудуть засоби протиповітряної оборони, ПТРК, ПЗРК та інше озброєння від Сполучених Штатів.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону ввечері в суботу, 19 березня.
“Вони публічно оголосили. Це будуть і “стінгери”, і “джавеліни”, і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони”, – зазначив Данілов, якого цитує “Українська правда”.
“І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні”, – уточнив він.
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