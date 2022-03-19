Додаткова американська зброя найближчими днями буде в Україні, – Данілов

Олексій Данілов

Найближчими днями в Україну прибудуть засоби протиповітряної оборони, ПТРК, ПЗРК та інше озброєння від Сполучених Штатів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону ввечері в суботу, 19 березня.

“Вони публічно оголосили. Це будуть і “стінгери”, і “джавеліни”, і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони”, – зазначив Данілов, якого цитує “Українська правда”.

“І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні”, – уточнив він.

Як відомо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що США передадуть Україні на прохання президента Володимира Зеленського додаткову допомогу на загальну суму 800 млн доларів.Оголошений пакет допомоги включає надання 800 одиниць систем протиповітряної оборони різної дальності, дрони-камікадзе, 9 тисяч одиниць протитанкових комплексів, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, 20 мільйонів різних боєприпасів, включаючи артилерійські.

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