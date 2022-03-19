Сигнал для Заходу: США підтвердили, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети

Демонстрація МіГ-31К з макетом гіперзвукової ракети "Кинжал" на параді в Росії

Американські офіційні особи підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети.

Про це на умовах анонімності заявили CNN американські посадовці, повідомляє “Європейська правда” в суботу, 19 березня.

За їх словами, це стало першим відомим прикладом використання таких ракет у бою. За словами джерел, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу.

На думку американських посадовців, використання РФ гіперзвукових ракет могло мати на меті як випробування цієї зброї, так і “надсилання Заходу повідомлення про російські можливості”.

Показово, що в Росії про використання цієї зброї заявили тільки 19 березня.

Зокрема, міноборони РФ повідомило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу “Кинджал” для знищення підземного військового складу на заході України.

“Кинжал” – російський авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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