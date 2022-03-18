Окупант не сховається: ЗСУ показали, як працює “Стугна-П”. ВІДЕО

“Бойова робота розрахунку ПТРК «Стугна-П». Російські окупанти ніде не сховаються” – йдеться в повідомленні.

Як передає “ Новинарня “, відповідне відео оприлюднила вранці в п’ятницю, 18 березня, пресслужба Міноборони України.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!