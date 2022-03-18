Окупант не сховається: ЗСУ показали, як працює “Стугна-П”. ВІДЕО

Українські військовослужбовці показали ефективну роботу ПТРК “Стугна-П”, який знищив ворожу техніку.
Як передає “Новинарня“, відповідне відео оприлюднила вранці в п’ятницю, 18 березня, пресслужба Міноборони України.
“Бойова робота розрахунку ПТРК «Стугна-П». Російські окупанти ніде не сховаються” – йдеться в повідомленні.
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