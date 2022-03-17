Унаслідок нової атаки росіян на Чернігів загинув громадянин США

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Внаслідок ворожого обстрілу мирних мешканців у центрі Чернігова 17 березня є загиблі, в тому числі громадянин США.

Про це поліція Чернігівщини повідомила в четвер, 17 березня.

“Окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США”, – йдеться в повідомленні.

Вказано, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

На місці події працюють чернігівські слідчі, які фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

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