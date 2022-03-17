Унаслідок нової атаки росіян на Чернігів загинув громадянин США

Внаслідок ворожого обстрілу мирних мешканців у центрі Чернігова 17 березня є загиблі, в тому числі громадянин США.
Про це поліція Чернігівщини повідомила в четвер, 17 березня.
“Окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.
На місці події працюють чернігівські слідчі, які фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!